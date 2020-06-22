د. أبو ذر الكودة يفتح بلاغا في جرائم المعلوماتية

التاريخ: 22-يونيو-2020
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فتح الدكتور ابو ذر مبارك الكودة المدير العام لمدارس د. أبو ذر الكودة بلاغا لدى نيابة جرائم المعلوماتية ضد مجهول قام بزج اسمه في قائمة لأشخاص قيل انهم ضالعون في تمويل لمسيرة 30 يونيو بعد ان روج
المتهم لذلك كثيرا في الوسائط المتعددة، وافاد ابوزر لـ (صحيفة اخرلحظة) بأنه لا يعرف المجموعة التي زج فيها ولا يعرف اسمائهم وقال انه ليس لديه اي نشاط سياسي اصلا لذلك دون دعوى جنائية تحت المواد (24-25) في محكمة نيابة المعلوماتية بالخرطوم وختم حديثه قائلا انه واثق من قبض ذلك المتهم بواسطة اجهزة نيابة المعلوماتية المختصة بذلك الشأن.
وقال ان خروجه مع الثوار في تظاهرات خلع النظام البائد لم يكن عملا سياسيا بقدر ما كان عملا ثوريا تتطلبه المرحلة.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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