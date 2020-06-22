قرار بفتح الأسواق بمحلية جنوب الجزيرة

التاريخ: 22-يونيو-2020 فى : اقتصاد 0 مشاهدة أصدر الأستاذ أسامة السماني الطيب المدير التنفيذي لمحلية جنوب الجزيرة اليوم قرارا بفتح جميع الأسواق بالمحلية إبتداء من يوم غد الثلاثاء. جاء ذلك خلال الإجتماع المشترك الذي ضم لجنة أمن المحلية ولجنة الطوارئ الصحية لمجابهة جائحة كورونا بالمحلية والدكتورة مها الحسين الطيب مدير الشؤون الصحية بالمحلية وممثلي قوي إعلان الحرية والتغيير . Advertisements وأستمع الاجتماع الى تقرير من إدارة الوبائيات حول آخر إحصائيات الإصابة بمرض كورنا المستجد. وأكد التقرير بحسب سونا، إستقرار الوضع الصحي بالمحلية حيث بلغت جملة الإصابات الموجبة بكورونا 75 إصابة منذ بداية الجائحة و23 حالة وفاة وبلغ عدد حالات الشفاء 24 حالة. وأوصى التقرير بفتح الأسواق مع الإلتزام بالموجهات الإحترازية لوزارة الصحة وضرورة عمل حملات النظافة والتعقيم قبل فتح الأسواق. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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