تطبيق المواصفات باسطوانة غاز الطبخ بنهر النيل

قال دكتور أحمد سيد أحمد عمر مدير هيئة المواصفات والمقاييس قطاع ولاية نهر النيل أن الهيئة حريصة على مطابقة اسطوانة غاز الطبخ من حيث الأمان والوزن والضغط والقياس والتعبئة .

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وقال في تصريح بحسب سونا، أن الهيئة تعمل من خلال فريق فني من قسم المعايرة والقياس بمستودع الغاز وكشف عن إجراء المعايرة والقياس خلال الآونة الأخيرة لعدد 27200 إسطوانة غاز بكل من محليات الدامر، عطبرة، ابو حمد وشندي مشيدا بمستوى التنسيق بين هيئته وتلك المحليات.

وقال أن شكوى بعض المواطنين من قلة كمية الغاز بالاسطوانة ناتج عن احتوائها شوائب متراكمة بالداخل من شأنها تقليل الكمية .

واشار الى أهمية نظافة الاسطوانة من قبل الشركات التي تقدم الخدمة مؤكدا جاهزية المواصفات لتأدية دورها الفني من خلال فرق عملها الفنية المنتشرة في أنحاء الولاية لإنجاز المهام الموكلة إليها موضحا إستبعاد أي اسطوانة غير مطابقة للمواصفة القياسية من حيث الأمان والضغط وغيرها من الشروط.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)