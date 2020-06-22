سوداكال يعيد اكرم الهادي سليم الى كشوفات المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اوضح اكرم الهادي حارس فريق الامل عطبرة حقيقة المفاوضات بينه والمريخ من اجل العودة مرة اخرى الى ناديه السابق.وقال اكرم الهادي في تصريحات صحافية انه بالفعل تلقى اتصالات من ادم سوداكال خلال الفترة الماضية.

واضاف” سوداكال ابلغني بانه يرغب في منحي فرصة ان أختم حياتي الرياضية في المريخ، تقديرا لما قدمته للنادي في سنوات سابقة، اضافة إلى ان والدي أيضا له تاريخ طويل في النادي “.واكد اكرم انه منح سوداكال موافقة مبدئية على العودة، مبينا انه يعتبر المريخ بيته ويشعر بسعادة كبيرة لان النادي سيمنحه فرصة ان يختم حياته بشعاره.واضاف” لدي عقد مع نادي الامل حتى نهاية العام الحالي، واحترم ادارة نادي الامل، وأتمنى اكتمال خطوة عودتي لنادي المريخ عبر موافقة الامل”.وتنقل اكرم الهادي في عدد من اندية الدوري الممتاز ولعب فترتين سابقتين بنادي المريخ