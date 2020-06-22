إتفاق لتعزيز التعاون الزراعي مع جمعية التمور الأردنية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال الأستاذ عماد إدريس المدير التنفيذي لجمعية فلاحة ورعاية النخيل السودانية إن توقيع الأمانة العامة لجائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي مؤخرا على أربع مذكرات تفاهم عبر المنصة الافتراضية يهدف لتنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور . وأكد بحسب سونا، أن التوقيع شمل مذكرتين تخص السودان الأولى في مجال تصنيع التمور بين جائزة خليفة ومجموعة النفيدي الزراعية والثانية توأمة بين جمعيتين رصيفتين في الوطن العربي، جمعية فلاحة ورعاية النخيل السودانية وجمعية التمور الأردنية باشراف جائزة خليفة . وأضاف أن المذكرة تهدف للتعاون والتبادل المشترك للمعلومات والخبرات والتقنية المتطورة فى مجال النخيل وعزا نجاح صنف المجدول بالأردن للتقنيات الحديثة . وأشار إلى العلاقات المتميزة بدولة الأردن وتوفيرها لفرص تدريب حول إدارة الإنتاج في حقول النخيل مقدمة من الأكاديمية العربية للاستشارات والتدريب مبينا إدخال مجموعة النفيدي الزراعية لأول تجربة لزراعة صنف البرحي بالسودان من دولة الأردن لافتا إلى الاستفادة من تطبيق الأردن للحزمة التقنية في صنف المجدول وتحقيق إنتاجية عالية تتصدر الأسواق العالمية حاليا . وثمن دور جائزة خليفة والجهود المبذولة من الإدارة في تطوير قطاع التمور بالمنطقة العربية وتمتين العلاقات عبرها بين المنظمات الإقليمية والعالمية المختصة بالزراعة مشيدا بمجموعة النفيدي والدور الذي تلعبه لتنمية وتطوير قطاع التمور في السودان عبر القيمة المضافة بالتصنيع. تجدر الاشاره الى انه تم تكريم الاستاذ صلاح بشير النفيدى من قبل جمعية فلاحة النخيل تقديرا للجهود التى يبذلها فى تطوير قطاع التمور بالبلاد .