المواصفات تدشن مختبر مضخات الطاقة الشمسية

قامت الأستاذه سناء زين العابدين الشفيع المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بزيارة تفقدية لمدينة المواصفات بضاحية سوبا وافتتاح الدورة التدريبية الخاصة بفنيي المختبر الجديد لمضخات الطاقة الشمسية المقدم من برنامج الأمم المتحدة للتنمية وتستمر الدورة خمسة أيام يتم خلالها تدشين برنامج تشغيلي للمختبر بمشاركة جهات بحثية من وزارة الكهرباء والطاقة وجامعة الخرطوم ومنسوبي هيئة المواصفات .

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وقالت السيدة المدير العام للهيئة بحسب سونا،إن المختبر يعتبر الأول من نوعه في إفريقيا ويتم تشغيله بعد انتهاء الدورة التدريبية لاختبار كل ألواح الطاقة الشمسية ومضخات الطلمبات العاملة بالطاقة الشمسية، مشيرة إلى أنه يعتبر إضافة كبيرة للسودان ويمثل نقلة نوعية في ضمان جودة وعمل هذا المجال، منوهة إلى وجود اتجاه لتوسعة المختبر في مجالات الطاقة الشمسية في المستقبل.

من جهته أكد الأستاذ محمد حسن الشيخ المدير العام لشركة نوبيان استون أن الشركة أوفت بكل التزاماتها الخاصة بتشييد المختبر وفق المعايير والمطلوبات العالمية وسيتم التشغيل الفعلي للمختبر مباشرة بعد إنتهاء الدورة لاستقبال العينات لفحصها .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)