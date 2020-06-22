ترتيبات لتوزيع الدقيق المدعوم للمخابز بجنوب الجزيرة

التاريخ: 22-يونيو-2020 فى : اقتصاد 0 مشاهدة بحثت اللجنة العليا لتوزيع السلع الإستراتيجية بمحلية جنوب الجزيرة في إجتماعها اليوم برئاسة الأستاذ أسامة السماني الطيب المدير التنفيذي لمحلية جنوب الجزيرة ، الترتيبات اللازمة لإستلام وتوزيع دقيق الخبز المدعوم للمخابز. Advertisements وأمن الإجتماع علي طرح عطاءات للمتعهدين لترحيل حصص الدقيق المدعوم وتوزيها للوحدات الإدارية وفق المعايير والاسس والضوابط القانونية المعمول بها حتي تتمكن المحلية من إيصاله للمخابز فى الوقت المناسب . وأكد المدير التنفيذي بحسب سونا، علي ضرورة الإشراف والرقابة والمتابعة لعملية توزيع دقيق الخبز المدعوم للمخابز بشفافية تامة وفق الكثافة السكانية مشيرا الى أهمية تفعيل أدوار اللجان الفرعية بالوحدات الإدارية للإشراف علي إستلام وتوزيع الدقيق المدعوم للمخابز العاملة بجميع قري وأحياء المحلية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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