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البنك الزراعي يستلم 3.024.809 جوال قمح

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 22-يونيو-2020

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البنك الزراعي يستلم 3.024.809 جوال قمح

استلم  البنك الزراعي 3.024.809جوال قمح خام من المزارعين للموسم الشتوي  2019 -2020 بالسعر التركيزي المعلن  من ولايات زراعة القمح وهي الجزيرة ،الشمالية ،النيل الابيض ، نهر النيل ،الخرطوم  وولايات الشرق . وتم تخصيص148.546 جوال تقاوي من  ولايتي الجزيرة والنيل الابيض .

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جاء ذلك في التقرير اليومي الذي تصدره ادارة البنك حيث  استلم حتي الآن  من ولاية الجزيرة 2.586.832 جوالا والقطاع الشرقي31.052 جوال  والشمالية 256.822 جوالا  ونهر النيل 81.470 جوالا  والنيل الابيض53.836 جوالا   والخرطوم 33.117 جوالا.

وتناول التقرير بحسب سونا، كمية القمح التي تم  ترحيلها للمطاحن  وجاء توزيعها كالاتي110.202 طن لمطاحن سين من ولايتي الجزيرة والشمالية 53.815طن  لمطاحن سيقا بولايتي الخرطوم ونهر النيل  33.473طن  مطاحن ويتا  من ولايتي المواصفات تدشن مختبر مضخات الطاقة الشمسيةلجزيرة والنيل الابيض و14.041 طن  لمطاحن حمامة  من ولاية الجزيرة  و12.552 طن  لمطاحن  روتانا  من ولاية الجزيرة  9.597 طن  لمطاحن  الفردوسم  بالولاية الشمالية  و8.334 طن لمطاحن  مدني  والمناقل  و8.120 طن لمطاحن تور الدبة  بولاية سنار3.471 حيث بلغ الاجمالي المرحل  للمطاحن 260.819طن حتي  العشرين من يونيو الجاري

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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