البنك الزراعي يستلم 3.024.809 جوال قمح

استلم البنك الزراعي 3.024.809جوال قمح خام من المزارعين للموسم الشتوي 2019 -2020 بالسعر التركيزي المعلن من ولايات زراعة القمح وهي الجزيرة ،الشمالية ،النيل الابيض ، نهر النيل ،الخرطوم وولايات الشرق . وتم تخصيص148.546 جوال تقاوي من ولايتي الجزيرة والنيل الابيض .

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جاء ذلك في التقرير اليومي الذي تصدره ادارة البنك حيث استلم حتي الآن من ولاية الجزيرة 2.586.832 جوالا والقطاع الشرقي31.052 جوال والشمالية 256.822 جوالا ونهر النيل 81.470 جوالا والنيل الابيض53.836 جوالا والخرطوم 33.117 جوالا.

وتناول التقرير بحسب سونا، كمية القمح التي تم ترحيلها للمطاحن وجاء توزيعها كالاتي110.202 طن لمطاحن سين من ولايتي الجزيرة والشمالية 53.815طن لمطاحن سيقا بولايتي الخرطوم ونهر النيل 33.473طن مطاحن ويتا من ولايتي المواصفات تدشن مختبر مضخات الطاقة الشمسيةلجزيرة والنيل الابيض و14.041 طن لمطاحن حمامة من ولاية الجزيرة و12.552 طن لمطاحن روتانا من ولاية الجزيرة 9.597 طن لمطاحن الفردوسم بالولاية الشمالية و8.334 طن لمطاحن مدني والمناقل و8.120 طن لمطاحن تور الدبة بولاية سنار3.471 حيث بلغ الاجمالي المرحل للمطاحن 260.819طن حتي العشرين من يونيو الجاري

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)