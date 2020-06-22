السفارة السودانية بلندن تستأنف أعمالها إعتبارا من اليوم

التاريخ: 22-يونيو-2020
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إستأنفت السفارة السودانية بلندن أعمالها إعتبارا من اليوم الإثنين وستستقبل جمهورالمتعاملين معها خلال أيام الإسبوع من الساعة الحادية عشرصباحا وحتى الثالثة ظهرا عدا يومى الثلاثاء والخميس من كل اسبوع.
وحددت السفارة بحسب سونا، عدد من الإشتراطات للتقيد بها داخل مبنى السفارة تتمثل فى ارتداء الاقنعة والقفازات طوال فترة التواجد بالسفارة مع مراعاة عدم إصطحاب الأطفال والمرافقين و التقيد بمسافة التباعد الاجتماعىى.
وأوضحت السفارة انها ستسمح بدخول ثلاثة مراجعين فقط فى وقت واحد لتجنب الازدحام وضمان سلامتهم، والتعامل بالبريد لإجراء المعاملات التى لا تستدعى الحضور للسفارة وأن يتم تحديد مواعيد مسبقة قبل القدوم الى السفارة على الهاتف وأعربت السفارة عن أمنياتها بعودة الأحوال لطبيعتها بعد زوال الظروف الاستثنائية
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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