مجلس البؤساء.. بقلم خالد سليمان

الخليج 365:

• اعجب انا لقلوب تطفح بالكراهية … ففى هذا العالم أكداسا من الحقد والغل والكراهية … وفى رحاب الرياضة كثير من ( النرجسيون ) و( الأنانيون ) و ( الاسقاطيون ) أيضا … فهذا الشخص

يكتب وكأنه يريد ان يقول انا اكره الجميع … انا احب نفسي … وآخر يكتب

وكان غيره لا يملك ذات الحق … فمتى

يعلم هؤلاء ان الكراهية لا توقفها الكراهية … الحب وحده يهزم الكراهية

• سالوا رجلا أيهما اجمل أمك ام القمر ؟؟؟؟ فقال اذا رأيت أمى نسيت القمر .. وإذا رأيت القمر تذكرت امى .. فلماذا لا نكون فى حياة الآخرين كحبات السكر حتى وان اختفت تركت طعماً حلواً….

• تذكرت كل هذا وانا اقرأ لاحد هؤلاء

( النرجسيين ) يصف غيره ( بالكوراليين ) وأخرى ( بالسماسرة )

وتارةً هم من ( الأرزقية ) لا لشيء الا لانهم اختلفوا معه ( رأيا ) ورأوا فى مجلس سوداكال ما يجعلهم يشعرون بالخوف على مريخهم الذى ينكره هو فى اغلب كتاباته ….

• داب هذا الرجل على وصف كل من دافع عن مجالس المريخ السابقة بتلك الأوصاف السابقة وزاد عليها وصفاً جديداً فأصبح كل الناس هم من ( الطباليين ) … ترى ان كان كل من يدافع عن قناعاته سمساراً وطبالاً فما الذى يحول بينه وبين تلك الأوصاف وقد

نصب نفسه ( عراباً ) و( محامياً ) لهذا المجلس ؟؟؟ فهو يكتب ( مادحاً ) فقط

ولم نقرا له ( قدحاً ) فهل سلم وبرأ هذا المجلس من العيوب ؟؟؟ وهل يحق لنا

ان نطلق عليه ذات الصفات لمجرد انه

كتب رأياً مخالفاً ؟؟؟ مخجل ان تسلب الآخرين حقا لم يسلبونه ولم يحرمونك

منه … فما القداسة فى رأياً تكتبه انت ؟؟

ومن اين اتيت بالتفويض الذى يجعلك تكتب نيابة عن الجميع ؟؟؟

• استهزأ احدهم بعامل للنظافة فقال مخاطبا له بكم كيلو ( الزبالة ) عندك ؟؟؟ فرد عليه العامل انت ( ذوقها ) وما راح نختلف ….أسلوب السخرية رخيص لا يستخدمه الا من فقد

قيمة ذاتة … فلم نسخر من الأخرين ؟؟؟؟

• عزيزى الذى يصف غيره بالسماسرة

والصفاقة .. والطبالين … والسذج … والقطيع … اذكرك باننا لم نخلق للبقاء

فاصنع لروحك اثراً طيباً يبقى من بعدك

فالوقت ينسى الألم ويطفىء الانتقام ويخنق الكراهية .. ترى متى تموت الكراهية فى اعماق البعض ؟؟؟؟؟

• هدد السيد ادم سوداكال اللاعبين الذين يتفاوضون مع أناس من غير مجلسه بالعقاب فلم افهم مقاصد الرجل …. فهو لا يفاوض ولا يدفع وكل ما يفعله انتظار ( هبات السماء ) …

• هل يظن رئيس مجلس الهوان ان ( رمضان عجب ) و( محمد الرشيد ) سينتظرانه يمارس تمهلا ذهب بشيبوب

قبل اليوم الى الهلال ؟؟؟ وعلام ( الغطرسة ) وأنتم اعجز من العجز ؟؟

• ظل السيد سوداكال يتحفنا كل عام

باسوا عطالى القارة الأفريقية وأرخصهم

ثمنا ممن لا يعمرون طويلا .. ليس هذا

فحسب فبعضهم لم تطأ قدماه الملعب

لا يدرى احد كيف ينتقيهم ويختارهم

اغلب الطن انه يختارهم على طريقة

( الرخيص برخصتو ) وطبعا اغلبهم ( ضقنا مغصتهم ) فمن منهم لم يذهب

بنا الى الفيفا شاكيا ؟؟؟؟

• لذا على ( ادم ) ان يوفر المشقة على

نفسه هذا العام وبدلا من ان يبتلى المريخ بارذل لاعبى القارة من فئة ال ٥ الف دولار أمثال … مامانى … ورحماني

وكوكو .. ومايكل .. ممن يصل نصفهم فقط ولا يحضر اغلبهم … من لا تتشرف

بهم حتى ( دكة الاحتياط ) … ياتى بهم

سوداكال ببضعة آلاف لا يدفع منها غير

الف أو الفان يصبح علينا ان ندفعها بعد

شهور مىات الآلاف بعد ان يتكرر سيناريو

كل عام فى المحكمة الرياضية …

• معلوم ان سوداكال ومجلس بؤسه لا

ينفقان اكثر من عشرين الف دولار فبدلاً

من انفاقها فى محترفى ( الغفلة ) وبدلاً

عن ضياع الوقت والمخالصات والدولارات

على قلتها … على المجلس ان يسجل

بها لاعبين وطنيين يفيدان الفريق ولا

يذهبان به الى الفيفا فى حالة ( الزوغان

السنوى ) لمجلس البؤساء …..

• ودمتم أبداً فى حدق العيون …