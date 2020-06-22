الرجال مواقف.. بقلم معاوية عيسى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* من حقنا أن نفتخر ونتفاخر كوننا جزء من المجتمع الرياضي بتسامحه وتعاضده وتكاتفه وتكافله

* وما زال في بلدنا بذور خير كثيرة واناس سخرهم الله لخدمة وإعانة الآخرين

* والتجاوب الكبير والمنقطع النظير الذي وجده مناشدتنا لاهل الخير للوقوف مع أستاذ الأجيال عبدة قابل يؤكد أصالة ومعدن مجتمعنا الرياضي

* الزيارة التي قام بها السيد أشرف الكاردينال إلي الاستاذ عبد قابل اثلجت صدور كل الناس لما عرف عن الرجل حبه لعمل الخير ومساعدة المحتاجين واغاثة الملهوفين

* ومهما اختلفنا مع السيد رئيس الهلال في طريقة ادارته للنادي لكن الحق يقال بانه رجل كريم ومفضال وشهم وصاحب مواقف انسانية ولم يتردد في يوم من الأيام في الاستحابة لمثل هذه المواقف

* ونسأل الله ان يبارك له في ماله ويجعل كل ما يقوم به تجاه المجتمع في ميزان حسناته

* وهنالك رجال لا اريد ان اقصم ظهورهم ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله والواجب أن نذكر الرجل النقي التقي عبد التواب القاضي الذي لم يتردد لحظة في ارسال مساهمته ووعد أن يقدم الكثير من المعينات والمشاريع لهؤلاء الأساتذة الذين افنوا زهرة شبابهم في خدمة الرياضة ورغم بعده من أرض الوطن لكنه حاضرا بعمل الخير الذي يقدمه للناس

* ولاخي الحبيب ( ج . ب ) كل الشكر والتقدير والاحترام من بلاد خادم الحرمين الشريفين ويكفي انك من اهل التقابة وبلد القران

* وياهو دا المحرية فيكم اهلي وعشيرتي وتحية وتقدير لجميع الزملاء بقيادة أستاذنا دسوقي الذي رافق الكاردينال في هذه الزيارة وشكر خاص لاخي الغالي عصام طمل وحقا الرجال مواقف

اتجاهات اخيرة

* وضح ان مشجع المريخ عصام قدالة كان يبحث عن الشهرة والشو الإعلامي بعد أن قام بتوزيع صوره مع لاعبي المريخ في جميع وسائط التواصل

* فبعد أن ملأ الدنيا ضجيحا برغبته في التجديد للثنائي رمضان عجب ومحمد الرشيد تراجع عن وعده وأوضح امس حسب ما نشر علي لسانه بانه ملتزم بدفع حافز رمضان عجب فقط عن طريق مجلس الادارة

* اتوقع ان ينتهي اجتماع اليوم بين اتحاد الكرة ووزارتي الشباب والرياضة والصحة إلي لا شي

* ما زالت البلاد في حالة الخطر وازدياد كبير في عدد الإصابات والوفيات ولا يمكن ان تجامل وزارة الصحة في مسالة تمثل قضية امن قومي لان الإنسان هو الثروة الحقيقية للسودان

* امتحانات الشهادة السودانية والأساس تعطلت بسبب هذا الوباء ورغم ذلك لم نسمع أولياء أمور الطلاب احتجوا أو ناشدوا الحكومة بضرورة قيام الامتحانات

* أيهما أكثر أهمية وفائدة مستقبل جيل كامل من أبناء وبنات السودان ام مناقسة كرة قدم ترتيبنا فيه في مؤخرة الدول بالقارة

* نناشد اخوتنا في وزارة الصحة ما يكترو من عصير الكركدي للضيوف لان غالبيتهم شفاهم الله عندهم سكري.