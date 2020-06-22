دبابيس.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** اليوم الاثنين يفترض أن يحدد مصير الموسم الكروي في بلادنا من خلال اجتماع يضم الاتحاد العام ووزارة الصحة ووزارة الشباب والرياضة ولكن صحف امس سبقت الأحداث وقالت أن الاتحاد العام ووزارة الصحة أكدا علي استحالة استئناف النشاط مع انتشار وباء كورونا وعموما نتمني أن يصل اجتماع اليوم اذا أقيم إلي قرار باستئناف النشاط وفق الشروط الصحية ذلك لأن إلغاء الموسم سيعود بالضرر علي كثير من الأندية وسيتضرر الاتحاد نفسه وأيضا القناة الناقلة للدوري الممتاز وسيتضرر اللاعب ..علما بأن النشاط الكروي عاد في معظم دول العالم ويعود بنهاية الشهر الحالي في مصر والسعودية وبعضا من دول الخليج وان كان البعض يتخوف من قصر فترة الإعداد يا صديقي المدرب شرف يمكن أن يستأنف النشاط في الأول من أغسطس والمهم هو إكمال الموسم

** مسلسل ثنائي المريخ محمد الرشيد ورمضان عجب يتواصل عرضه عبر الصحف والأسافير بنجاح كبير ويقال أن سوداكال رئيس المريخ غير المعترف به رحب بمبادرة عصام قدالة واشترط عليه تسليم حافز تسجيل الثنائي لخزينة النادي وان قدالة التزم بإعادة قيد رمضان فقط ونتوقع أن يتواصل عرض المسلسل لفترة طويلة

** منجد النيل حارس مرمي المريخ غير مطلق السراح هذا الموسم وشايفو بيهابش وتردد أنه جلس مع الكوارتي ..وطبعا منجد لو مشي الهلال او اي حته تانية مسيرت المريخ ما حتقيف

** سوداكال رئيس المريخ غير المعترف به أكد أن ملعب المريخ أصبح جاهزا من كل النواحي لاستقبال تدريبات الأحمر والمباريات في الفترة المقبلة ورحب بالاتحاد الأفريقي اذا قام بارسال وفد لمعاينة الملعب والمعروف أن ملعب المريخ مقفول لأكثر من عامين بسبب سؤ الأرضية والمدرجات والمريخ كان يتدرب في ملاعب الصحافة واركويت والرميلة ..نأمل في ملعب يشبه المريخ وتاريخه

** كامل الترحيب بحارس المرمي العملاق اكرم الهادي اذا عاد للمريخ مرة اخري وارجو ان يكون قد استفاد من أخطأئه.. واكرم اميز حارس مرمي في السودان اذا انتبه للكورة وقد تألق مع فريق الأمل في الدورة الأولي للدوري الممتاز بصورة ملفتة

** رابطة مشجعي المريخ بالبحر الأحمر(بورتسودان يا حنية ) أصدرت بيانا ساخنأ أعلنت فيه رفضها الكامل باستمرار. مجلس الفشل ونادت بكنسه فورا

** والله ما عارفين الواقف مع مجلس الفشل ده منو

** الاتحاد الأفريقي قد يعلن عن انطلاقة تصفيات بطولة الأمم الأفريقية و تصفيات

كأس العالم في اي لحظة لذلك نقف مع مقترح الاخ حسن برقو رئيس لجنة المنتخبات الوطنية بضرورة استئناف المنتخب الوطني الأول لتدريباته وفقا للشروط الصحية

** في بادرة إنسانية ويمكن أن نقول رياضية ووطنية قام اشرف الكاردينال رئيس نادي الهلال الحالي والقادم بزيارة لزميلنا الأستاذ عبده قابل ملك الاحصائيات والذي يعاني من المرض وجلس الكاردينال طويلا مع الاستاذ قابل وابدي استعدادا لسفره إلي اي مكان في العالم لمواصلة علاجه …التحية للكاردينال ووفده المرافق بقيادة الزميل دسوقي الذي تحدث بروعة عن عبده قابل وكان هنالك أيضا الزميل الجميل محجوب عبدالرحمن والاخ خالد ليمونة .. وعبده قابل يستحق كل خير ..وحقيقة كنا قد قمنا بمبادرة قبل حوالي عام ونصف تهدف لعلاج عبده قابل شخصي الضعيف واستاذنا الراحل احمد محمد الحسن والزملاء بدرالدين بخيت و بدرالدين الباشا وهيثم محمد السيد وعبده فزع وعقدنأ عدد من الاجتماعات واتصلنا ببعض الجهات والشخصيات ولم تكتمل المبادرة لقيام مواكب ثورة ديسمبر ثم رحيل الاخ احمد ثم مصيبة كورونا وخلاص الكاردينال قام بالواجب انابة عن الرياضيين والامنيات بعاجل الشفاء لملك التوثيق الرياضي

** اين وصل مسلسل أطهر الطاهر

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** نقول للكوارتي مرة اخري ..اهو ديل محمد الرشيد ورمضان عجب قدامك أن كنت تستطيع تسجيل لاعب من المريخ وما تخدع جماهير الهلال بتسجيل التش غير مطلق السراح

** هل تستطيع حكومة حمدوك والمجلس السيادي فرض هيبة الدولة وإيقاف الفوضي المتوقعة في ٣٠ يونيو

** ريال مدريد فريق الطبقة المستنيرة في كل العالم انتصر امس وتصدر الدوري الاسباني

** تعازينا الصادقة للرياضيين في العراق الشقيق في وفاة النجم الكبير احمد راضي ..له الرحمة والمغفرة

** تحية هذا الصباح للزميلة فاطمة الصادق مدير قناة الهلال وقد جعلت منها القناة الأولي من حيث المشاهدة

** أربعة سنوات وقناة المريخ في بث تجريبي وتكرار ممل وياحليلك يا جمال الوالي

** شافع في الحلة شعرو زي الشيطان يخاطب في الشفع ويقول محمود عبدالعزيز أحسن من وردي .اضطريت طرشتو كف .تاني ما اتكلم

** واي عاشق لو تغني يبق لازم شاف عينيك …

** آخر دبوس

** ننتظر علي احر من الجمر انعقاد جمعية جديدة المريخ تضع النظام الأساسي بتاع الجمعية التعاونية في المزبلة .