المريخ أدوهو عين.. بقلم معاوية الجاك

الخليج 365:

* رغبة البعض في دخول مجالس المريخ تعتبر طموحاً مشروعاً لكل فردٍ يرغب في تحقيق هذا الطموح ولكن في المقابل للمريخ الكيان بقيمته الكبيرة وعبر أهله المراقبين لأموره حق الإعتراض على دخول كل فرد ساحة العمل الإداري المريخي وفقاً لما تمليه عليه رغبته فقط بعيداً عن إمتلاك الإشتراطات المطلوب توافرها في الشخص

* الآن على المستوى الإداري يمكن القول أن المريخ يعيش حالة من (السيولة) والفوضى الإدارية في ظل المجلس الحالي الذي حقق (بعض) من أعضائه رغبته بدخول ساحة العمل الإداري متجاوزاً حُرمة الكيان المريخي الكبير وعدم إمتلاكه ولو لجزء بسيط من الإشتراطات المطلوب توافرها بل إستغل بعضٌ من هؤلاء غفلة أهل المريخ وتراخيهم وسُباتهم العميق فحققوا حاجة إشباع رغباتهم بدخول المجلس فنالوا الكثير وفي المقابل لم يقدموا ولو القليل مقابل ما وجدوه

* من قبل ظهرت مجموعة من الأسماء التي أعلنت رغبتها في قيادة المريخ عبر رئاسة مجلسه والملاحظ أن من يطرحون أنفسهم لأول مرة يقفزون مباشرةً لمنصب الرئيس بدلاً من التدرج في العمل الإداري خطوة خطوة

* ولعل السبب الرئيسي في هذه القفزة لمنصب الرئاسة مباشرة هو حالة (السيولة) التي ذكرناها قبلاً ويكفي الإستدلال بالوضع الإداري الحالي والذي صور للجميع أن من أسهل الأشياء في الكون هو دخول مجلس المريخ حتى لو لمنصب الرئيس مباشرةً

* جميع أهل المريخ شركاء في هذا الخطأ الكارثي بتصوير المريخ بالنادي السهل لأنهم تقاعسوا عن التقدم وتركوا الساحة لكل من هب ودب ليتقدم أيٍ من كانت أوضاعه الخاصة

* المريخ نادٍ كبير وعظيم ويستوجب أن يكون موضع إهتمام من كل أهله لا تصويره بمثل ما ذكرنا

* ليس من المنطقي أن يطرح كل فرد نفسه لمنصب الرئيس فيجد الترحيب والإحتفاء من البعض وتبدأ خطوات (القيدومة) عبر تصوير هذا الشخص بالقادر على معالجة كل القضايا المريخية بكل سهولة ويُسر ثم تبدأ حملات التلميع

* لا ندري لماذا يُقلل أهل المريخ من قيمة ناديهم عبر قبول أي فردٍ يطرح نفسه للرئاسة دون التقصي والتحقق من قدراته الفكرية والمالية والإجتماعية على قيادة هذا النادي العظيم بالطريقة المطلوبة

* لماذا التهافت صوب أي فرد يطرح نفسه لرئاسة المريخ مجرد إمتلاكه للمال فقط ؟

* هل المريخ يحتاج للشخصيات الثرية فقط قبل المطلوبات الأخرى ؟

* توقفوا عن الإندفاع وقبول كل شخص دون لتمحيص والتقصي (الدقيق) عنه وحوله وبعدها تبدأ خطوات دخول هذا الشخص مجال العمل الإداري

* من العيب أن يحتفي البعض بكل صاحب مال مجرد أعلانه لرغبته في رئاسة المريخ وقدرته في قيادته

* الهدوء والتريث مطلوب بدلاً من حالة التسرع الغريبة والتي تُصوِر المريخ لهذا الوافد الجديد على العمل الإداري بأن المريخ نادٍ سهل الوصول والجلوس على كرسي رئاسته

* تقييم المريخ يجب أن يبدأ من أهله قبل الآخرين وحتى على المستوى الشخصي ما لم تُقيِم نفسك بنفسك فلن يقيمك أحد

* أن يترشح سوداكال ويدعي أنه رئيس مجلس المريخ ويتعامل معه البعض على هذا الأساس فهذا لا يعني أن المريخ متاحٌ لكل من هب ودب من خلق الله ولا يعني أن كل فرد يمكن أن يصبح رئيساً لنادي المريخ

* المريخ عظيم بتأريخه وشهرته وصيته العريض على مستوى الوطن العربي والقارة الأفريقية وعددا من مناطق العالم الأخرى وهذا يعني أن كل من يرغب ولو في عضوية منظومته الإدارية يجب أن يكون على قدر هذه القيمة الكبيرة

توقيعات متفرقة ..

* من قبل وحين ظهر الأخ حازم مصطفى على الساحة وطرح نفسه رئيساً وقدم دعمه الوافر للمريخ وتصدى لمعالجة عدد من الأزمات كتبنا حينها أن الأخ حازم شخصية غير معروفة لدى مجتمع المريخ وظهر خلال الفترة الأخيرة ودعم بسخاء يستحق عليه الشكر لأنه يدفع بلا مقابل ولم يشترط ولم يطلب بتسجيل دعمه كديون كما فعل كثيرون حتى وهم داخل مجلس الإدارة رغم أن إسهامهم ضعيف جداً

* بدأت الأصوات تعلو لترشيح حازم رئيساً لمجلس المريخ ما دام الرجل مقتدر مالياً (ربنا يزيده)

* حينها ذكرنا أن رئاسة المريخ ليست سهلة وهي قاسية للغاية وتتطلب شخصاً بمواصفات محددة في مقدمتها القدرة على تصريف الأمور مالياً (طوال) فترة الرئاسة وليس مؤقتاً بجانب التعامل مع كل الملفات والأجواء في نادٍ كبير مثل المريخ تختلف كثيراً عن بقية الأندية الموجودة بجانب قدرة الرئيس على الإمساك بزمام كل الأمور من خلال فرض شخصيته القوية كما يفضل أن يتمتع رئيس المجلس بشبكة علاقات قوية داخل السودان وخارج لتسخير هذه العلاقات لمصلحة النادي

* السيرة الطيبة للقنصل حازم وحديث الكثيرين عنه بصورة طيبة يمنحه مزيداً من القبول وسط مجتمع المريخ ولكن تبقى الجزئية المهمة جداً وهي هل الأخ حازم يمتلك الجاهزية النفسية والمالية للتقدم للجلوس على مقعد رئاسة المريخ ؟

* مؤخراً ظهر الأخ عصام سليمان وطرح نفسه لرئاسة المريخ وتابعنا تكفله بحل مشكلة اللاعب التوغولي دونو وإعادة قيد رمضان عجب ومحمد الرشيد ودعوته للثنائي إلى داره بالخرطوم في غياب المجلس وغيرها من الأحاديث الأخرى التي تتعلق بالقدرات المالية للرجل وقدرته على قيادة المريخ

* ما ذكرناه حول حازم مصطفى ينطبق على الأخ عصام وهو شخصية مجهولة على مجتمع المريخ ونرى أنه بدأ بداية خاطئة وغريبة ولا تحمل بشريات لكوكب المريخ

* كنا نتمنى من الأخ عصام أن تكون بدايته مُبشرة يقف عندها أهل المريخ ويستبشرون بأنهم على موعد مع مريخي يمتلك القدرة على تشكيل إضافة نوعية على ساحة العمل الإداري ولكن خاب الظن وتابعنا البداية المتخبطة والغريبة والعجيبة

* نأمل أن يستفيد هذا الوافد الجديد من التجارب ويتعرف على مجتمع المريخ ويتعرف أكثر على تفاصيل التفاصيل وبعدها يتعرف عليه مجتمع المريخ وبعدها يرى أهل المريخ هل يمتلك الأحقية بولوج ساحة العمل الإداري أم لا .

* قلناها قبلاً ونعيدها اليوم وغداً أن المال ليس هو الشرط الوحيد المطلوب توافره لمن يرغب في ولوج العمل الإداري في المريخ وإن كان المال شرطاً أساسياً ووحيداً فهناك من يتمتعون بقدرات مالية مهولة ولكن !

* يا أهل المريخ أعيدوا للمريخ هيبته ومكانته فهذا الكيان عظيم وكبير فلا تقللوا من قيمته

* المريخ عالمٌ أكثر من جميل بجمهوره العظيم وبإجتماعياته الحلوة وبتشابكاته المختلفة والنادرة ولذلك نرى أن من يرغب في قيادته أن يكون بمواصفات أكثر من خاصة

* المريخ عبارة عن أمة عظيمة لها خصوصياتها ومكوناتها وإدارة هذه الأمة تتطلب أن يكون قائدها بقدر القيمة والحجم

* وأخيراً نقول : المريخ أدوهو عين