إشتباكات بين الجيش السوداني وقوات اثيوبية….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت مصادر سودانية متطابقة إن قوات من الجيش الإثيوبي هاجمت امس معسكراً تابع للجيش السوداني في منطقة القلابات الشرقية بولاية القضارف الحدودية مع إثيوبيا.ونقلت وسائل إعلام محلية عن والي القضارف نصر الدين عبد القيوم، إن “اشتباكات محدودة وقعت في أمس بمعسكر الأنفال بين القوات الإثيوبية والجيش “.وأضاف ” القوات الإثيوبية درجت على المناوشات سنوياً عند كل بداية الموسم الزراعي”.ونفى وقوع خسائر وسط الجيش عدا إصابة جندي على نحو طفيف.

وأكد مصدر حكومي في ولاية القضارف لمراسل “الجزيرة ” أن الاشتباك استخدمت فيه المدافع الثقيلة والرشاشات واستمر لنحو ساعتين.

يذكر أن المنطقة كانت شهدت اشتباكات مماثلة قبل أقل من شهر وأوقعت قتلى وجرحى من الجانبين، إلى جانب مقتل خمسة مواطنين سودانيين -بينهم ثلاثة أطفال-في قرية بركة نورين السودانية.