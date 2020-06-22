حركة مناوي: مليونية (30) يونيو تمثل ضغط من أجل تحقيق السلام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
اعلنت حركة جيش تحرير السودان بقيادة اركو مناوي عن دعمها مليونية (30) يونيو، وقالت الحركة في بيان (الاحد) إن مليونية (30) يونيو تمثل ضغط من أجل تحقيق السلام ومن اجل إصلاح مسار الثورة والحفاظ علي مكتسباتها، وبررت الحركة دعمها الحراك الجماهيري بانه يأتي في سياق سد الذرائع التي تتبناها قوى سياسية لاطالة امد التفاوض والعمل علي تحويل الثورة الي مجرد محاصصات حزبية وان الضغط الشعبي من شانه تسريع خطوات الإنصاف لضحايا الحروب وإعادة هيكلة المؤسسات العدلية والعسكرية.
وطالبت الحركة في بيانها بالعمل على إطلاق سراح أسرى الحروب، وشددت علي إطلاق سراح الأمين داوؤد رئيس الجبهة الشعبية المتحدة المتعلق لدي السلطات في شرق السودان بعد خرق قانون الحجر الصحي محاولا التسلل للبلاد عبر الحدود.
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