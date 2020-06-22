رصد اجتماعا لفلول النظام البائد بالحاج يوسف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشفت لجان المقاومة الحاج يوسف بحي الرحمة عن رصدها إجتماعا لفلول النظام البائد للتحضير لمليونية30يونيو وتمت مداهمة الاجتماعي عقب ابلاغ الأجهزة الأمنية وتم القاء القبض على بعض قيادات الحزب المحلول بمنطقة شرق النيل وقالت لجان مقاومة الحاج يوسف هنالك بعض من عناصر النظام البائد لاذوا بالفرار قبل وصول الأجهزة الأمنية بقليل وأضافت لقد علمنا أن ضمن الفارّين الفريق معاش “ح” ونوهت الى أنها لم تتمكن من معرفة البقية، وذكرت لجان المقاومة يظن الفلول أن بإمكانهم التلاعب بمكتسبات الثورة الشعبية بحياكة المكائد والدسائس وأردفت : يتم الآن إجراء التحريّات الأولية مع من تم قبضهم برئاسة شرطة المحلية وطالبت بأن تتخذ ضدهم الإجراءات القانونية الصارمة، واستنكرت عقد قيادات الوطني اجتماعات على الرغم من حلّه بجانب منعه من ممارسة انشطته باعتبار أن ذلك فعل يجرّمه القانون.

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