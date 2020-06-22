انباء عن هروب المتعافي خارج البلاد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفادت مصادر صحفية بالخرطوم، بأن القيادي بالنظام البائد د. عبدالحليم إسماعيل المتعافي وزير الزراعة، ووالي الخرطوم الأسبق، قد هرب خارج البلاد في الوقت الذي تبذل الشرطة جهودا كبيرة لإلقاء القبض عليه عقب تدوين لجنة إزالة نظام الثلاثين من يونيو بلاغات ضده على خلفية قضايا فساد واستغلال نفوذ .

وفي وقت سابق رشحت الكثير من المعلومات بأن المتعافي يخفي نفسه بمنطقة نعيمة بولاية النيل الأبيض مسقط رأسه، قبل أن يتمكن من المغادرة إلى الخارج.

وبحسب صحيفة الانتباهة فأن الشرطة كلفت فريق يضم أبرز كوادرها للعثور على المتعافي وإلقاء القبض عليه بعد أن أخفى نفسه طوال الأشهر الماضية خوفا من توقيفه .

وقالت مصادر الصحيفة بأن المتعافي الذي قال من قبل: (أنا مستثمر ولكن زول شاطر ومافي زول بمسك علي حاجة)، قد هرب خارج البلاد عقب نزع أكثر من (٢٠) قطعة أرض زراعية وسكنية منه مؤخرا.

ويواجه القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول عدد من الاتهامات تتعلق بقضايا فساد ذات صلة بسكر مشكور، التقاوي، القروض، التمويل، والبنك الزراعي والمخزون الإستراتيجي.