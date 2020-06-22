صحة الخرطوم على خطى الاتحادية

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365 :

مع تزايد الازمات التى تحيط بالناس وتفاقم مشاكل الوقود والدقيق وغيرها فان وزارة الصحة ولاية الخرطوم تدخل على الخط اذ تعيش هذه الايام مشكلة تضاف الى مشاكل الوزارة الاتحادية الكثيرة والمستمرة ، ونعرف ان الناس ظلوا يتابعون اخبار الازمات الصحية التى تعيشها البلد ، وحديثنا اليوم عن وزارة الصحة ولاية الخرطوم التى نراها تسير على خطى الوزارة الاتحادية ، ونوجه النداء لوالى الخرطوم ان يدرك وزارة الصحة قبل ان يستفحل الأمر وتصعب المعالجة .

الخبر الذى نقف معه في هذه المساحة يعرض مشكلة جديدة من ضمن مشاكل الصحة فى بلادنا ، ولابد من معالجة هذا الأشكال فورا وتقع المسؤولية على الوالى وحكومته، ونخلى المساحة ادناه لايراد الخبر الذى يتناول هذه المشكلة ، يقول الخبر :

تفاقمت أزمة متطوعي الكول سنتر 2222 التابع لوزارة الصحة بولاية الخرطوم عقب اصابة 26 منهم بوباء كورونا وعدم التزام وزارة الصحة بالخرطوم بتوفير مركز عزل خاص بالمصابين .

ودفع عدد من المتطوعين بمذكرة لوزارة الصحة اعلنوا فيها اعتزامهم تنفيذ اضراب جزئي وأكدت مصادر مطلعة لـ(الجريدة) فضلت حجب اسمها ان الوزارة المحت الى اغلاق الكول سنتر والاكتفاء بمركز 9090 التابع لوزارة الصحة الاتحادية بعد الشكاوى التي جأر بها المتطوعون.

واشتكى مجموعة من المتطوعين من ما وصفوه بالاستهتار الاداري من مجموعه مقربة من المدير العام لوزارة الصحة الولائية الذي تمت اقالته مؤخرا ، وقال متطوع فضل حجب اسمه ان تلك المجموعة تفتقر الى أدنى مقومات الادارة وحسن التصرف ، ناهيك عن توكيل مهام ادارة الكول سنتر والذي يعتبر واحد من اهم مكونات منظومة مكافحة جائحة كورونا .

وأردف في مطلع أبريل المنصرم ظهرت نتيجة أحد الذين عملوا معنا موجبة ، ولانعدام الهيكل الاداري الواضح وعدم التزام المتطوعين بدوامات معينة خالط الطبيب قبل أن يفحص بعض الزملاء الذين خالطوا بدورهم المتطوعين ، وبعد شد وجذب اقتلعنا حقنا في ان نفحص للمخالطة وظهور الاعراض ، وكان الناتج حوالي 26 حالة موجبة من الكول سنتر وبعضهم نقل العدوى لاسرته.

وكشف عن تعرض بعض المتطوعين لضغوط شديدة لمسح بوستات على صفحاتهم كتبوها في الفيس بوك لعكس معاناتهم وزاد وفي احيان أخرى تتعرض (لتحانيس أو وساطات) لمسح البوستات.

وانتقد المتطوعين عدم التزام وزارة الصحة الولائية بتوفير مراكز عزل ملائمة لهم بعد اصرارهم على الوزارة لتوفير مركز للعزل وكشفوا عن أنه تم حجرهم في شقق بالخرطوم غير مهيأة وبها مشكلة كهرباء وتكييف فضلا عن عدم الإلتزام بتوفير الوجبات في مواعيدها.

نتمنى ان يهتم السيد والى الخرطوم بعلاج هذه المشكلة حتى لاتمضى وزارة الصحة فى الولاية على خطى الوزارة الاتحادية.