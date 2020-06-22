كتاب بولتون يهدد عرش ترامب.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يعيش الرئيس الامريكى دونالد ترامب هذه الايام ازمات متلاحقة والهم يسيطر عليه من تآثير ذلك على انتخابه للمرة الثانية كما يطمح ، فبعد المشاكل الاخلاقيه والسياسية الكبرى التى يواجهها جاء كتاب مستشاره السابق للامن القومى جون بولتون الذى اسماه الغرفة التى شهدت الحدث ، جاء الكتاب ليزيد من ارتباك ترامب وتوتره ويجعل تصرفاته اكثر غرابة ، ولاغرو فى ذلك فاحد ابرز صقور الادارة الامريكية الذى تولى منصب مستشار الامن القومى وهو جون بولتون يوجه رسائل بالغة القسوة الى غريمه وهما يتبادلان الاتهمات ، ويأتى كتاب بولتون ليعرض بعض الفضائح التى وقع فيها ترامب الذى ازعجه صدور الكتاب وكانت التسريبات فقط امرا مقلقا له فسعى عبر وسائل وطرق ملتوية الى ايقاف أو تأخير صدور الكتاب وتوزيعه لكنه لم يفلح كما نقلت اذاعة البى بى سى التى تحدثت عن اغراءات وضغوط حاول ترامب استخدامها على بعض الجهات لكنه لم يحقق هدفه المنشود.

وسنورد أمثلة لبعض التسريبات التى تمت حول الكتاب وجميعها تشكل ادانة سياسية واخلاقية لترامب وتجعله ليس أهلا لانتخابه مرة ثانية ويعتبرها مهددة لعرشه وخطيرة على خططه وطموحاته .

ومما جاء فى التسريبات :

+ ان دفاع ترامب عن ولى العهد السعودى الامير محمد بن سلمان فى قضية مقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى فى تركيا ، هذا الدفاع جاء للتغطية على فضيحة استخدام ابنته – ايفانكا ترامب – بريدها الخاص لاعمال حكومية ، وهذا امر بالغ الخطورة بالطبع اذ انه يجعل المخاطبات الرسمية والاعمال الحكومية يجعلها خارج الاطار المخصص لها ، ومن المعروف ان الارشيف الرسمى يلزم ان يكون موجودا ومتاحا لاى موظف بحسب ماتقتضيه الضرورة ، وايفانكا عندما تذهب من البيت الأبيض فانها حتما ستغادر وفى بريدها الخاص بعض الوثائق والمكاتبات الرسمية مما يعنى ان مؤسسة الرئاسة سوف تفقد بعض ملفاتها ، وهذه الفضيحة كافية لجعل ترامب يفقد فرصة انتخابة ثانيا , ولو ان الامر كان مجرد احتمال لكن خشية ترامب منه ذلك الوقت جعلته يغطى عليه باحداث جلبة فى موضوع مقتل خاشقجى يشغل بها الناس وهاهو بولتون يعيدها للواجهة ثانية فى توقيت حرج الأمر الذى يزعج الرئيس ويقلقه.

+ تسريب آخر نقف معه وهو قول بولتون ان ترامب كان يبغض الصحفيين ولايحبذ لقاءهم وقد وصفهم فى جلسات خاصة بالحثالة ، وكشف بولتون ان ترامب قال لوزير العدل يجب رمي الصحفيين فى السجن بل قتلهم ، ونشر هذا الكلام بلا شك سيضعف بصورة كبيرة فرص انتخاب ترامب ويجعله هذا النشر يهذى ويتفوه بما لايليق ، وهكذا هو ترامب .

+ تسريب ثالث عن تعامل ترامب مع ضيوفه ورأيه فيهم ومدى الحرج الذى استشعره الرئيس عند كشف هذا الأمر فقد ورد فى الكتاب انه كان يصرح فى دوائره الخاصة انه لا يرتاح للرئيس الفرنسى ماكرون وذهب ابعد من ذلك وتجاوز حدود اللياقة وهو ينتقل من التعليق على مواقفه السياسية الى انتقاد سلوكه الشخصي وذلك عند قوله ان كل ما يلبسه ماكرون يتحول الى مثير للاسمئزاز.

+تسريب رابع يكشف الرجاءات المستمرة التى ظل يقدمها ترامب للصين ان تساعده

فى الفوز بانتخابات 2020 ولما رفضت الصين الدخول فى هذا الموضوع باعتباره شأنا داخليا ويجب ان يختار الأمريكان رئيسهم دون تدخلات من الخارج عمد ترامب الى التشدد بوجه الصين وسعى لفرض المزيد من العقوبات عليها وهددها بالحرب وكل ذلك انتصارا لنفسه لا امريكا ، وهنا نعرف ان ترامب يخشى كشف هذه الحقيقة أمام الرأى العام الامريكى التى ربما كلفته خسارة المنصب الذى يطمح الى البقاء فيه للدورة الثانية .

+والتسريب الاخير الذى نقف معه هنا هو ، جهل ترامب الكثير جدا من القضايا الدولية فهو لايعرف قضايا هامة عن بريطانيا وكان يظن ان فنلندا جزء من روسيا ، وكان يقول ان فنزويلا أرض أمريكية وإن غزوها لو تم سيكون جميلا والى غير ذلك كثير .

ان مؤلف هذا الكتاب شخص سيئ الصيت وليس أهلا لأن نصدقه فى اقواله فهو كاذب مراوغ كترامب لكنها مواجهات الظلمة والمستكبرين وسوف يفضحون بعضهم وعندنا فى المثل الشعبى أبو القدح يعرف أين يعض زميله ، فليكثر ترامب وبولتون عض بعضهما بعضا وليضعفا بعض فلا خير فيهما .