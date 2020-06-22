الشيوعي: كيف ننجح وقرارنا في واشنطن؟

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

مع اقتراب الثلاثين من يونيو واختلاف التكهنات حول الموكب الذى دعت له العديد من الجهات ، ومع استمرار الازمات واشتداد

معاناة الناس ، ومع الغلاء المستحكم الذى اصبح جحيما لايطاق ، ومع فشل الحكومة فى علاج هذا الوضع ، فى هذه الظروف المعقدة التى تمر بها بلادنا يجدد الحزب الشيوعى دعوته الى اصلاح الخلل ومعالجة الاوضاع عبر انتهاج السياسة الاقتصادية السليمة بعيدا عن هذا التخبط الكبير الذى يسير عليه وزير المالية بحسب تعبير الناشطين الشيوعيين الذين يرون – مع اخرين – ان الوقت مناسب الان لاقالة الدكتور ابراهيم البدوى استجابة للمطالب التى سيعبر عنها المحتجون يوم الثلاثين من يونيو فى موكب تصحيح المسار ، ورؤية المحتجين ضرورة اعفاء الوزراء ضعيفى الاداء وعلى رأسهم – بحسب كثيرين – البدوى ومدنى واكرم واخرين .

القيادي بالحزب الشيوعي الأستاذ كمال كرار جزم أن المنظومة الاقتصادية فى بلادنا لن ينصلح حالها ما لم يتم فصلها عن الراسمالية الطفيلية (بحسب تعبيره) والتى ظلت تتحكم فى اقتصادنا طوال الفترة الماضية لذا لازمه الفشل وزادت المشاكل .

الأستاذ كرار ذهب الى ان أولى خطوات تعافى الاقتصاد تكمن فى تفكيك قبضة التمكين الاقتصادي والا فلن تستطيع البلاد العبور بالمرحلة الانتقالية داعيا الحكومة الانتقالية أن تضع يدها على صادرات الحبوب الزيتية باعتبار انها من موارد النقد الاجنبي.

وشدد كرار علي ضرورة الابتعاد عن وصفات صندوق النقد الدولي وأشار الى أنها مجربة ولم تؤت أكلها ، واوضح أن أتباع تلك الوصفات يعني الابتعاد عن قضايا الثورة.

ونوه الى أنه يجب الابتعاد عن نظرة النظام البائد ، وأتهم كرار وزارة الماليه بالابتعاد عن السياسات الاقتصادية التي وضعتها قوى الحرية والتغيير باعتبارها الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية مؤكدا أن ذلك يعني فشل الثورة ، وأعتبر أن الاخفاقات التي حدثت خلال الفترة الماضية بسبب أتخاذ القرارات من واشنطن وليس من الخرطوم ، وحذر كرار من مغبه عدم الحديث عن غياب المجلس التشريعي في الوقت الراهن مشيرا الي أن هنالك حوجة لضرورة تشكيله وشدد على ضرورة وضع موازنه بديلة.

الحزب الشيوعى يجزم بان ارتهاننا لواشنطن وصدور القرارات المصيرية من هناك ورضوخنا لسياسات صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وكل المؤسسات الرأسمالية الغربية هو السبب الاساسى لفشلنا ، وهذا مايلزم العمل على علاجه وإن يطالب به موكب تصحيح المسار فى الثلاثين من يونيو.