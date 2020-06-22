القوات المسلحة تصد هجوما إثيوبيا على القصارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف مسؤول بحكومة ولاية القضارف تفاصيل جديدة حول الهجوم الاثيوبي على الولاية.

وأوردت قناة الجزيرة على لسان مصدر بحكومة الولاية أن الاشتباك بين القوات المسلحة والجيش الاثيوبي استمر ساعتين.

وكشف في تصريحه عن تصدي القوات المسلحة للهجوم باستخدام المدافع الثقيلة والرشاشات.

وشهدت محلية القلابات الحدودية بولاية القصارف اشتباكات بين الجانبين قصف خلالها الجيش الاثيوبي معسكر الانفال.

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