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كارثة بيئية غير مسبوقة تهدد البحر الأحمر وخليج عدن

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذرت الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، اليوم الأحد، من كارثة بيئية غير مسبوقة في حالة حدوث تسرب نفطي من ناقلة النفط “صافر” القابعة بميناء الحديدة.
وبحسب صحيفة “عاجل” ، حذر أمين الهيئة الدكتور زياد بن حمزة أبو غرارة في بيان، من كارثة بيئية قد تحدث نتيجة تسرب نفطي من الخزان العائم في الناقلة، الموجود أمام منصة راس عيسى إلى الشمال من ميناء الحديدة.
وأشار إلى “حدوث تآكل في هيكل الخزان الذي يحتوي على أكثر من مليون برميل نفط خام؛ جراء منع  الجهات المختصة وفرق الأمم المتحدة من معاينته وصيانة أنظمة تشغيله”. حسب تعبيره.

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