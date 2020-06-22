توصية باسترداد أكثر من”40″ عقار وقفي بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت لجنة التحقيق في مخالفات الأوقاف الإسلامية المشكلة من النائب العام تاج السر الحبر ووزير الشؤون الدينية ل” السودانى الدولية” بأنه تم رفع توصية للجنة إزالة التمكين و محاربة الفساد واسترداد الأموال بأن تسترد أكثر من”40″ عقارا وقفيا في أماكن مختلفة في ولاية الخرطوم وتقدر مساحة العقارات ب”100″ ألف متر مربع

وهي موجودة في كافوري واركويت وجبرة والشهيد طه الماحي والمقرن

وهذه العقارات تم التعدي عليها واستغلالها من قبل رموز في النظام السابق وذلك لصالح منظمات منها ” منظمة الدعوة الإسلامية ، ميمان الخيرية ، وتوازن لتنمية والإعمار ، نوافل الخيرات”