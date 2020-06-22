الخارجية: زيارة حميدتي لإثيوبيا لم تتم بتوجيه من دولة الإمارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: نفت وزارة الخارجية تصريحا وخبرا تم تداولهما (الأحد) في بعض الوسائط الاجتماعية ووصفتهما بالمختلقين والمنسوبين إلى وزارة الخارجية بشأن زيارة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) الى إثيوبيا وأنها تمت “بدون تنسيق من الوزارة” وأنها جاءت “بتوجيه من دولة الإمارات العربية المتحدة.”

ونفت الوزارة بشكل قاطع صحة الخبر المذكور وافادت أنه عارٍ تماماً من الصحة. ونبهت كافة الناشطين علي وسائط التواصل الاجتماعي المختلفة والمواقع الإلكترونية إلى ضرورة تحري الدقة والمصداقية في نقل وتداول الأخبار، وأن تنأى بنفسها عن الاستغلال كمنصة، بقصد أو بدون قصد، لاختلاق وترويج الأخبار والشائعات الضارة بمصالح البلاد العليا والمسيئة لعلاقاتها الحيوية مع الدول الشقيقة والصديقة.

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