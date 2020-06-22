مجلس الأمن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: دعا مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الاثنين، إلى “وقف النار واستئناف المفاوضات فورا في ليبيا”.

وأعرب مجلس الأمن القومي الأمريكي عن معارضته للتصعيد العسكري في ليبيا من أي طرف كان، وشدت واشنطن على ضرورة بناء العملية السياسية في ليبيا على محادثات 5+5 ومبادرة القاهرة ومسار برلين، حسبما ذكرت قناة “العربية”.

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