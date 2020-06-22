شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، أمس الأحد، عن احتكاك جرى بين القوات الأمريكية والإيرانية الشهر الماضي، على خلفية إرسال طهران خمس ناقلات وقود إلى فنزويلا.
وقال رضائي خلال كلمة له في طهران: “خلال إبحار ناقلات النفط الإيرانية مؤخرا صوب فنزويلا، كان لدى الأمريكيين نية لإعاقة تحرك ناقلاتنا، إلا أننا أرسلنا طائرات استطلاع فوق السفن الأمريكية، ووجهنا لهم تحذيرات، وبفضل هذا التهديد وصلت ناقلاتنا إلى فنزويلا”، وذلك حسب قناة “العالم”.
وكان رئيس الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري كشف عن محاولات أمريكية لنصب العديد من الفخاخ لناقلات البنزين التي ذهبت إلى فنزويلا مؤخرا.
وأرسلت إيران 5 ناقلات نفط إلى فنزويلا، معربة عن استعدادها لمواصلة شحناتها النفطية إلى البلد اللاتيني، إذا طلبت كاراكاس المزيد.
كانت هذه تفاصيل خبر طهران تكشف تفاصيل احتكاك القوات الأمريكية والإيرانية في الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.