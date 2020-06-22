حزب المؤتمر الشعبي يعلن تأييده لميلونية 30يونيو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعلن المؤتمر الشعبي عن تاييده لمليونية 30يونيو وقطع في الوقت ذاته بأنه لن يؤيد اي انقلاب ايا كانت الجهة التي ستقف خلفه

وسخر الامين السياسي الشعبي عبد الوهاب سعد من دعوة مكونات سياسية اساسية في الحكومة المشاركة في المليونية وتساءل

ما لذي يمنعهم من انجار المهام التي يطالبون بها في الشارع عبر

وزرائهم في الحكومة واعتبر ان ذلك دليلا على فشل هولاء الوزراء ومدعاة للمطالبه باستقالتهم ، وقال سعد لـ(الجريدة) :نؤيد الحركة الشبابية التي اسقطت التظام السابق في خروجها لكي تشقط النظام الحالي وحذرهم من ما وصفها بالقوى التي سرقت الثورة

وأردف هي الان تحاول السيطرة على المليونية وسرقة اهدافها

وهذه احزاب ومجموعات تطارد مع الكلاب وتجري مع الصياد فهم الحكومة ويودون ان يكونوا المعارضة.

وفي رده على سؤال حول مايثار عن أن ثمة جهة تسعى للانقلاب على حكومة الثورة بالتزامن مع المليونية واتهام الشعبي بأنه سيعترف بالانقلاب ليتمكن من اطلاق سراح قياداته التي تم اعتقالها بسجن كوبر عقب سقوط النظام قال الامين السياسي للشعبي:

نحن في الحزب ضد اي انقلاب عسكري قادم بناء على قرارت الهيئة القيادية للشعبي و لا توجد دواعي لاستثناءات للتعامل مع الانقلاب حتى لو جار بنا الحكام.