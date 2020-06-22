فائز السليك: حكومة حمدوك تسير في حقل ألغام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال مستشار رئيس الوزراء السوداني فائز السليك أن الحكومة الحالية تعبر عن شراكة فريدة في عمر السودان من واقع الشراكة بين المكون المدني والعسكري و الحاضنة السياسية للحكومة قوي الحرية والتغيير .

وعبر السليك خلال حديثه في برنامج بين قوسين الذي تقدمه الإعلامية رشان أوشي على قناة الهلال، عن قلقه إزاء الصعوبات التي تواجهها الفترة الإنتقالية قائلا ان الحكومة تسير في حقل ألغام وهو ما يتطلب التريث والصبر وموازنة الأمور للوصول بها الي بر الأمان .

وأوضح السليك ان الإستشارية الإعلامية لرئيس الوزراء مناط بها تنظيم تواصل رئيس الوزراء مع أجهزة الإعلام وتوصيل رسالته للإعلام والتواصل مع تلك الأجهزة بصورة تلبي رغبة جميع الأطراف في الحصول على المعلومة ومتابعة الأداء، وزاد: ان الحرية المتاحة الان غير مسبوقة .

واشارً إلى رفض الجهاز التنفيذي التغول على صلاحياته وتم تدارك ذلك بالإتفاق على تنفيذ نصوص الوثيقة الدستورية .