عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 22 يونيو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

السلطات في حلفا:سلامة القادمين من مصر بعد اجراء كافةالاحترازات الصحية

كسلا تعلن فتح مدارس الأساس غدا الثلاثاء

دعم من الجامعات الخاصة إلي الجامعات الحكومية بالولايات

الكودة يدون بلاغا في جرائم المعلوماتية وينفي تمويله للمسيرات

مباحث امبدة تضبط كميات كبيرة من مشمعات المعونات الانسانية تباع بسوق ليبيا

متعاونو الهيئة العامة للإذاعة و التلفزيون ينظمون وقفة احتجاجية أمام مكتب المدير العام

شركة سودامين تسلم وزارة المالية (8 ) كيلو ذهب

لجنة أمن ولاية الخرطوم تقف على الوضع الامني الجنائي وتطبيق الحظر واستقبال العائدين

غرفة كورونا:إتجاه لتكوين جهاز لمجابهة الطوارئ

وصول أول رحلة تحمل الفوج الأول من العالقين

الأصل يدعو إلى تعديل وزاري عاجل بعيدا عن التظاهرات

الجريدة

قوى التغيير :قرارات هامة لحمدوك اليوم

وزير الري:السودان عمل بـ(أخلاص) للتوصل الى اتفاق بين الدول الثلاث ولم نيأس

انخفاض نسبة الجرائم بالخرطوم

غرفة كورونا:إتجاه لتكوين جهاز لمجابهة الطوارئ

قيادي بالشيوعي: موكب 30 يونيو سيرسل رسالة قوية للعالم الخارجي

حركة مناوي تؤيد مليونية 30 يونيو

لجنة الحكماء تشرع في جمع توقيعات 3 الف طبيب تمهيداً لعودة النقابة

الشعبي يعلن تأييده لميلونية 30 يونيو

لجان مقاومة الحاج يوسف ترصد اجتماعا لفلول النظام البائد

الخارجية تنفي صحة ما أثير حول زيارة حميدتي إلى أديس أبابا

اشتباكات مسلحة بين الجيش وقوة اثيوبية

السوداني الدولية

ضبطيات كبيرة وإنجازات متعددة لمكافحة التهريب بالبحر الأحمر

الحكومة:ما يتداول بشأن تدخل الإمارات في زيارة حميدتي لإثيوبيا غير صحيح

القبض على مدير الأمن الشعبي “عماد الدين حسين”

آخر لحظة

الجيش يتصدى لهجوم إثيوبي على معسكر الانفال

ازمة مياه حادة بالازهري والبرميل يصل الي 500 جنيه

164 اصابة جديدة بكورونا وتسجيل8 حالة وفاة

التمويل والمعامل ومكافحة العدوي اهم مشاكل المستشفيات

صوت الأمة

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الحكومة و الحرية و التغيير تناقشان “اليوم” قضايا الراهن السياسي و الاقتصادي

وصول الفوج الأول من العالقين بجمهورية مصر

“سودامين” تسلم وزارة المالية (8) كيلو ذهب عيناً

كسلا: امتحانات شهادة الأساس 19 يوليو

أخبار اليوم

فيصل محمد صالح يدشن (استديو علي شمو) ويشيد بالرقمنة ويحي ذاكرة الامة

الكيان النوبي الجامع يصدر بيانا حول حرائق النخيل بالشمالية

الخارجية تنفي اخبار متداولة حول زيارة نائب رئيس مجلس السيادةلاثيوبيا

اخبار اليوم تستنطق وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني : نمتلك رؤية قوية لتطوير العمل التعاوني ونجهز الملعب لإعادة تعاونيات قوية تحقق أهدافها

الطيران المدنى: وصول (952) مواطن عبر سبع سفريات حتى الان

الوطن

الجيش يصد هجوماً اثيوبياً داخل الحدود السودانية

الحرية والتغيير تقود مبادرة لتوحيد تجمع المهنيين وتلتقي حمدوك اليوم

أبوقردة: تسليم كوشيب للجنائية بايعاز من المكون المدني وجهات خارجية

وجدي صالح: قوى الظلام تبث الاحباط ولن تعود مرة أخرى

السوداني

اجتماع حاسم بين رئيس الحكومة ومركزية التحالف الحاكم “اليوم”

معبر ارقين: حسم الجدل حول رسوم المعبر والجمارك وسماح للعالقين بالدخول

الصناعة والتجارة تكشف عن مناقصة عامة للشركات لتنفيذ مصنعين للأسماك والالبان

مطار الخرطوم يستقبل 1500 شخص بعدد 12 رحلة

عشرات البصات السودانية تتوجه لإعادة العالقين بمصر، وتخصيص محطات “إنرجي” لتزويدها بالوقود

اعتقال رئيس النقابة الفرعية للمؤسسة السودانية للنفط

القبض على الضابط الاداري لمحلية الخرطوم بتهمة بيع دقيق دعم اجتماعي

وكالة السودان للأنباء “سونا”

شركة سودامين تسلم وزارة المالية (8) كيلو ذهب عيناً

السودان يترأس اجتماع هيئة برلمان الطفل العربى

وزير الري: لم نيأس والمفاوضات هي انجع السبل في التوصل لاتفاق

مدير سودانير يوقع علي خطابات عودة المفصولين

وصول طائرة سودانير التي تحمل الفوج الأول من العالقين بمصر

الطيران المدنى: وصول (952) مواطن عبر سبع سفريات حتى الان

منبر سونا يتناول الاثنين اوضاع الكهرباء وامدادات الوقود

تبيدي يشيد بمنشور سياسات شراء وتصدير الذهب

خطة طموحة لتأمين مناطق التعدين

صبير:القوات النظامية هى خط الدفاع الأول لاستقرار الولاية

صبير : توفير الكهرباء والوقود لمراكز العزل بالجزيرة خط أحمر

إستئناف الدراسة بالصف الثامن بكسلا وامتحانات الأساس 19 يوليو