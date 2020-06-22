ضبط 800 جرام من الذهب مهربة بمنطقة الليرى

التاريخ: 22-يونيو-2020 فى : اقتصاد 0 مشاهدة تمكنت شعبة الاستخبارات بمنطقة الليري بجنوب كردفان من ضبط كميات من الذهب مهربه تقدر 800 جرام حيث وضعت القوة يدها علي هذه الكمية وتم القبض علي المهربين . Advertisements يأتي هذا المجهود تتويجاََ للخطة التي وضعتها الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة لمنع التهريب بالتعاون مع استخبارات كادوقلي . ويتوقع علي نطاق واسع أن تتضاعف الانتاجية في تلودي وكلوقي والليري بعد إنحسار جائحة كورونا . وبحسب سونا أن ولاية جنوب كردفان من أكثر الولايات الغنية بمعدن الذهب حيث توجد بالولاية أكثر من 60 موقعا للتعدين وساهمت عمليات التنقيب للمعادن المختلفة فى إنعاش الحركة التجارية والاقتصادية لمواطنى الولاية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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