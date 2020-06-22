عاجل.. قصة العاصمة الإدارية الجديدة بالسودان

الإثنين 22 يونيو 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أعلن وزير البنى التحتية والنقل السوداني، هاشم طاهر طه، عن عزم السلطات إنشاء عاصمة إدارية جديدة لتخفيف الضغط على العاصمة الحالية الخرطوم.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن الوزير السوداني قوله بأن هناك مشاورات تُجرى مع شركة إيرباص لصناعة الطيران لتزويد الخطوط الجوية السودانية "سودان آير" بـ8 طائرات نقل ركاب جديدة. Advertisements وأشار إلى بدء الدراسات الخاصة بمشروع الربط الحديدي بين السودان وإثيوبيا بتمويل من البنك الأفريقي للتنمية. وقال الوزير إن العاصمة الحالية الخرطوم تتمدد أفقيا بسرعة فائقة، حتى أصبحت أشبه بـ"القرية الكبيرة"، التي يصعب إقامة مشروعات جديدة فيها في مجال بناء شبكات الصرف الصحي وغيرها من البنيات التحتية، مما يجعل من المهم التفكير في إنشاء عاصمة إدارية جديدة تسهم في فك الاختناقات التي تعاني منها العاصمة الحالية.

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