الطيران المدنى: وصول (952) مواطن عبر سبع سفريات

أعلن مدير الطيران المدني إبراهيم عدلان، أن عدد السودانيين العالقين الذين وصلوا من الخارج عبر مطار الخرطوم بلغ حتى مساء الأحد (952) مواطن عبر (7) سفريات، وقال “لدينا أربع سفريات متبقية، اثنتان من القاهرة وسفرية من عمان والدوحة يتوقع أن تحمل 500 عالق”.

وأوضح بحسب (سونا) أن معظم السفريات متوقفة على أذونات لجهة أن المطارات مازالت مغلقة، وقال “لذا نخاطب سلطات الطيران فى البلدان المختلفة للسماح للطيران بالعبور والهبوط”. وتوقع أن يتم تسيير جسر جوي سعودى لنقل (2050) معتمر عالقين بالمملكة حالما يتم التوصل إلى تفاهمات بشأن البروتوكول الصحي.

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ونوه عدلان إلى اتصالات جارية مع الخطوط الإثيوبية وشركة (فلاي دبي) لنقل العالقين بالهند وعددهم (1115) سوداني، بجانب طلب مقدم لسفرية من لندن لنقل السودانيين من المملكة المتحدة، أكد أنه تم السماح لها، وأشار إلى أن حركة الطيران ستتوالى اليوم صباحاً ومساءً.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )