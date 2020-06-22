السلطات تسمح بعودة السودانيين القادمين من الخارج إلى منازلهم

سمحت السلطات المختصة، بعودة السودانيين القادمين من الخارج إلى منازلهم دون احتجازهم بالحجر الصحي كما كان مقرر لهم.

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في ذات الوقت تم اخضاعهم لفحص كورونا – الذي ستظهر نتائجه بعد 3 أيام وحجز جوازاتهم وملء الاستمارة الصحية، فيما طالبتهم السلطات وفق صحيفة السودانى بالحجر المنزلي لمدة أسبوعين واستقبل مطار الخرطوم الدولي امس (12) رحلة لاجلاء لـ(1500) شخص من السودانيين العالقين بالخارج.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)