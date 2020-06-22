عاجل.. السلطات تسمح بعودة السودانيين القادمين من الخارج إلى منازلهم

الإثنين 22 يونيو 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 سمحت السلطات المختصة، بعودة السودانيين القادمين من الخارج إلى منازلهم دون احتجازهم بالحجر الصحي كما كان مقررا لهم.

في ذات الوقت تم اخضاعهم لفحص كورونا – الذي ستظهر نتائجه بعد 3 أيام – وحجز جوازاتهم وملء الاستمارة الصحية، فيما طالبتهم السلطات بالحجر المنزلي لمدة أسبوعين. واستقبل مطار الخرطوم الدولي امس (12) رحلة لاجلاء (1500) شخص من السودانيين العالقين بالخارج.

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