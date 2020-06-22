ولاية كسلا تعلن إقامة امتحانات الأساس في (19) يوليو

أعلن مدير عام وزارة التربية والتوجيه بولاية كسلا أحمد محمد حسن فضل، استئناف الدراسة للصف الثامن أساس غد الثلاثاء (23 يونيو)، على أن تنطلق امتحانات شهادة الأساس بحسب صحيفة الصيحة في التاسع عشر من شهر يوليو المقبل وحتى السابع والعشرين من الشهر ذاته، وذلك بعد التوقف بسبب جائحة “كورونا”، وبعد التشاور مع لجنة الطوارئ الصحية بالولاية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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