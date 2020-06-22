السلطات في حلفا: تؤكد سلامة القادمين من مصر بعد اجراء كافة الاحترازات

اكدت السلطات الادارية بمحلية وادي حلفا سلامة القادمين من مصر نهار الاحد من الدفعة الاولي التي تتكون من عشرة بصات تقل اربعمائة وخمسين مواطنا سودانيا.

وقال السيد اسماعيل بلال اسماعيل المدير التنفيذي لمحلية حلفا بحسب (سونا) “اكتملت كل الاجراءات الرسمية والشعبية في استقبال و ترتيب الاوضاع من من الجوازات و من الاخوة في الجمارك ومن الشؤون الصحية والحمد لله بتنفيذ كل الاحترازات الصحية من الماسح الحراري والتعقيم والان كل البصات جاهزة للمغادرة الى وسط السودان.

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واكد المدير التنفيذي والمشرف الاداري على استقبال العائدين هو يقف امام البصات التي اكمل القادمون فيها كافة الاجراءات الادارية والصحية والجمركية انه وفي اطار الترتيبات الجارية لعودة العالقين بجمهورية مصر العربية اكتملت اليوم كل الاجراءات الخاصة بوصولهم عبر معبر ارقين الذي وصلته الدفعة الاولي بعدد عشرة بصات من القاهرة.

واضاف بان كل البصات جاهزة بالوجبة المقررة والتي قدمها الهلال الاحمر السوداني لكافة القادمين وقال “نحن من هنا نشكر الاخوة في الهلال الاحمر السوداني لوقفتهم معنا في ترتيب امر الوجبة لكل العالقين.”

واوضح بان المعبر الان جاهز لاستقبال كل العالقين من مصرر “نحن سعيدين بعودة الاهل في ظل الظروف الراهنة نتمني لهم الوصول لاهلهم و ذويهم في صحة وعافية.”

من جهة اخرى اكد السيد هشام عنتر ممثل الهلال الأحمر بالولايه الشماليه تقديم وجبة للعالقين اليوم وكل العائدين من مصر طوال الايام القادمة، و قال ان هذا العمل تم يتنسيق و توجيه من رئاسم الهلال الاحمر بالخرطوم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)