تشكيل لجنة لهيكلة مشروع التعدين التقليدي بالولايات

التاريخ: 22-يونيو-2020 فى : اقتصاد 0 مشاهدة أصدر المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك عبد الرحمن اردول، قراراً رقم (86) لسنة 2020م، بتشكيل لجنة برئاسة د. مقدام خليل إبراهيم لهيكلة مشروع التعدين التقليدي بالولايات. Advertisements وتضم عضوية اللجنة مدير مكتب المدير العام عضواً ومقرراً وممثلاً لمكتب الشركة بالولايات وعضوية آخرين وتهدف اللجنة إلى حصر كل العاملين بمشروع التعدين التقليدي بالولايات وتوفيق أوضاعهم وفق لوائح وقوانين العمل بالشركة. وتتضمن مهام اللجنة وفق صحيفة الصيحة رفع كشوفات نهائية إلى المدير العام للشركة والتنوية بشأنها، على أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي في عضون شهر من تاريخ إصدار القرار، وينتهي عمل اللجنة بتسليم التقرير النهائي. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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