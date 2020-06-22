“حمدوك” يرحب ببدء تفويج إعادة السودانيين العالقين بالخارج مؤكداً على استمراره

رحب رئيس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك، ببدء عمليات تفويج عودة السودانيين العالقين بالخارج، مؤكداً على استمرار التفويج لإعادة جميع العالقين.

وقال “حمدوك” عبر تغريدة له مساء الأحد وفق صحيفة السوداني” أُرحب بشدة بعودة مواطنينا السودانيين العالقين بالخارج، بعد أن بدأت عمليات التفويج بنجاح في مرحلتها الأولى، وتتواصل إن شاء الله في الأيام القادمة.

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وأضاف: لقد فرضت علينا ظروف جائحة الكورونا، مثل غيرنا من دول العالم، اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة تفشي المرض الذي لم تكن لدينا الاستعدادات لمواجهته، وكان من بينها قفل الحدود والمطارات والمعابر.

وتابع : لقد كانت هذه الإجراءات قاسية على بعض مواطنينا، تعرضوا خلالها لظروف صعبة حاولنا تخفيفها عبر عمل سفاراتنا بالخارج. إننا إذ نرحب بعودتهم لبلادهم، نود إن نعتذر لهم عن هذه المعاناة، ونعدهم إن نعمل بكل جهد ممكن لإصلاح النظام الصحي، في إطار عمليات الإصلاح الشامل، حتى لا تتكرر مثل هذه المعاناة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)