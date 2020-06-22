التاريخ: 22-يونيو-2020
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نفت وزارة الخارجية السودانية بشكل قاطع، صحة ما تم تداوله اليوم بشأن زيارة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى إثيوبيا، وأنها تمت بدون تنسيق من الوزارة وأنها جاءت بتوجيه من دولة الإمارات العربية المتحدة، ووصفت التصريح والخبر المنسوبين للوزارة بأنهما مختلقين.
وقالت الوزارة في بيان صحفي الأحد وفق صحيفة الصيحة إن الخبر المذكور عارٍ تماماً من الصحة، ونوهت كافة الناشطين على وسائط التواصل الإجتماعي المختلفة والمواقع الإلكترونية بضرورة تحري الدقة والمصداقية في نقل وتداول الأخبار، وأن تنأى بنفسها عن الاستغلال كمنصة، بقصد أو بدون قصد، لاختلاق وترويج الأخبار والشائعات الضارة بمصالح البلاد العليا والمسيئة لعلاقاتها الحيوية مع الدول الشقيقة والصديقة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية: ما أثير حول زيارة حميدتي لأديس أبابا عارٍ من الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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