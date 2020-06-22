الخارجية: ما أثير حول زيارة حميدتي لأديس أبابا عارٍ من الصحة

نفت وزارة الخارجية السودانية بشكل قاطع، صحة ما تم تداوله اليوم بشأن زيارة نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى إثيوبيا، وأنها تمت بدون تنسيق من الوزارة وأنها جاءت بتوجيه من دولة الإمارات العربية المتحدة، ووصفت التصريح والخبر المنسوبين للوزارة بأنهما مختلقين.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي الأحد وفق صحيفة الصيحة إن الخبر المذكور عارٍ تماماً من الصحة، ونوهت كافة الناشطين على وسائط التواصل الإجتماعي المختلفة والمواقع الإلكترونية بضرورة تحري الدقة والمصداقية في نقل وتداول الأخبار، وأن تنأى بنفسها عن الاستغلال كمنصة، بقصد أو بدون قصد، لاختلاق وترويج الأخبار والشائعات الضارة بمصالح البلاد العليا والمسيئة لعلاقاتها الحيوية مع الدول الشقيقة والصديقة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )