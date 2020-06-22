التاريخ: 22-يونيو-2020
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قال وزير التربية والتعليم محمد الامين التوم ان الوضح الصحي بالبلاد لا يسمح بإجراء امتحانات الشهادة السودانية، واضاف «لم يتم تحديد موعد الامتحانات واي حديث غير ذلك شائعة، وحياة الطلاب (مافيها لعب).
وقال التوم بحسب صحيفة السوداني مؤكدا ان تحديد موعد الامتحانات سيكون عقب اعلان وزارة الصحة بأن مخاطر جائحة كورونا قد انتهت، مشيرا الى انه سيتم عقد مؤتمر صحفي للاعلان عن موعدها، وطالب اولياء الامور والطلاب الممتحنين بعدم الالتفات الى الشائعات المنتشرة بوسائل التواصل الاجتماعي.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التربية والتعليم: لم يتم تحديد موعد امتحانات الشهادة السودانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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