ممثل منتجي الجزيرة : استيراد قمح في هذا التوقيت حرب على المنتجين

اعتبر ممثل مزارعي الجزيرة والمناقل عثمان ابراهيم استيراد الدولة للقمح في هذا التوقيت حربا على المنتجين و الزراعة عام وقال وفق صحيفة (السوداني) إن الدولة احتكرت بيع القمح للبنك الزراعي فقط بسعر 3،500 جنيه ، مؤكدا ضعف السعر مقارنة بتكلفة الإنتاج ،

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مشيرا لعدم مراعاة الحكومة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية مقارنة بضعف البيع ، واصفا تدني اسعار القمح لأقل من تكلفة الانتاج بالسياسة التي تجعل الزراعه غير جاذبة وتدفع بالمزاعين للبحث عن بدائل أخرى خلاف الزراعة .

وعن التحضير للموسم الصيفي قال إن نسبة التحضير 30% فقط ، مبينا أن تحضير ابوعشرينات بلغ 50% والقنوات 10% ومواسير دوران ابوعشرينات صفر % اما الكباري وسيطة ومحكمات ابواب 30% ونسبة تحضير المصارف لتجنب غرق الخريف صفر % ، عازيا ضعف نسبة التحضيرات لاحتكار بيع القمح للبنك الزراعي بسعر لا يواكب تكلفة الإنتاج مقارنة مع سعر السوق إضافة للحظر الكلي بسبب جائحة كورونا .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)