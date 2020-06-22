القبض على الضابط الاداري لمحلية الخرطوم بتهمة بيع دقيق دعم اجتماعي

التاريخ: 21-يونيو-2020
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ألقت مباحث التموين القبض على الضابط الاداري لمحلية الخرطوم بتهمة التصرف في كميات دقيق مخصصة لبرنامج الدعم الاجتماعي للقطاعات الضعيفة المتأثرة بحظر التجوال.
وأبلغت مصادر بحسب صحيفة (السوداني) ان الضابط قام بمساومة افراد لجان المقاومة المسؤولة عن متابعة وتنفيذ عمليات التوزيع ببيع كميات من الدقيق لحسابهم الخاص والتي أخطرت بدورها وزارة التنمية الاجتماعية ومباحث التموين حيث تم نصب كمين بعلم النيابة أسفر عن ضبط عملية تصرف في ١٠٠٠ بكت دقيق تبلغ قيمتها المليار جنيه.
وتم تدوين بلاغات في مواجهة الضابط الاداري وسائقين ومستلم البضاعة تحت المواد ٤/٢ من قانون الطوارئ والمادة ١٧٧ من القانون الجنائي.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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