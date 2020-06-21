ممثل منتجي الجزيرة : إستيراد قمح في هذا التوقيت حرب على المنتجين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اعتبر ممثل مزارعي الجزيرة والمناقل عثمان ابراهيم استيراد الدولة للقمح في هذا التوقيت حربا على المنتجين و الزراعة عامة

وقال ل (السوداني) إن الدولة احتكرت بيع القمح للبنك الزراعي فقط بسعر 3،500 جنيه ، مؤكدا ضعف السعر مقارنة بتكلفة الإنتاج ، مشيرا لعدم مراعاة الحكومة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية مقارنة بضعف البيع ، واصفا تدني اسعار القمح لأقل من تكلفة الانتاج بالسياسة التي تجعل الزراعه غير جاذبة وتدفع بالمزاعين للبحث عن بدائل أخرى خلاف الزراعة .

وعن التحضير للموسم الصيفي قال إن نسبة التحضير 30% فقط ، مبينا أن تحضير ابوعشرينات بلغ 50% والقنوات 10% ومواسير دوران ابوعشرينات صفر % اما الكباري وسيطة ومحكمات ابواب 30% ونسبة تحضير المصارف لتجنب غرق الخريف صفر % ، عازيا ضعف نسبة التحضيرات لاحتكار بيع القمح للبنك الزراعي بسعر لا يواكب تكلفة الإنتاج مقارنة مع سعر السوق إضافة للحظر الكلي بسبب جائحة كورونا . المادة السابقة إستقرار اللحوم الحمراء وارتفاع البيضاء بالخرطوم

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