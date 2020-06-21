إستقرار اللحوم الحمراء وارتفاع البيضاء بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تشهد اسعار اللحوم الحمراء استقرارا مقابل ارتفاع البيضاء بالخرطوم

وعزا التجار ذلك لضعف القوى الشرائية وتراجع حجم العرض وتوقعوا المزيد من الارتفاع بسبب أزمة الوقود والترحيل .

وافاد حدبتوقف معظم شركات انتاج اللحوم البيضاء مما اضعف حجم العرض بالاسواق ٫ مبينا أن سعر كيلو الضأن استقر في (650) جنيه و العجالي في(500) جنيه للكيلو أما اللحم المفرو م والصافي فاستقر في (600) جنيه للكيلو لكل

وطالب عبداللطيف الحكومة برفع الحظر لتسببه في خسائر فادحة للتجار .

واضاف صاحب ملحمة محمد إدريس أن هنالك ارتفاعا في اسعار اللحوم البيضاء ٫ مبينا ان سعر طبق بيض المائدة بلغ(480) و(500) جنيه في بعض المحال التجارية فيما قفز الفراخ الى (270) جنيه بدلا عن (220) جنيه للكيلو ٫ واصفا القوى الشرائية بالضعيفة ٫ وتوقع المزيد من ارتفاع الاسعار بسبب الترحيل وازمة الوقود .

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