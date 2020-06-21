مشاورات مع شركات كويتية وإماراتية للاستثمار في الذهب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
كشف رئيس اللجنة التمهيدية للاتحاد العام للصاغة والتعدين، محمد ابراهيم تبيدي، عن رؤية صناعية كاملة في قطاع الذهب، وإدخال الوسائل الحديثة والمواكبة عالميا، في كل مجالات العمل استخراجا وإنتاجا وتصنيعا.
وقال في تصريح صحافي اليوم (الأحد) إن الرؤية الحالية تمضي، في مجال توطين صناعة الذهب وتحرير الصادر والبورصة الداخلية ، لإيجاد قيمة أعلى تسويقا داخليا وخارجيا.
واعلن عن اتصالات مع شركات كويتية وإماراتية، وسيتم عقد ورش عمل مشتركة، وإنشاء مشاريع الصناعة الداخلية، موضحا أن تطوير القيمة الصناعية للذهب يضع البلاد، في مسار قيام سوق للإنتاج بكميات كبيرة، وتصديرها بعد تصنيعها بدلاً من الخام ، ثم فتح أسواق إفريقية في دول، مثل ( تشاد، الكاميرون، نيجيريا) ، والتي تستورد بالذهب من دول الخليج ومن تركيا.
واشار الى أن تحريك نشاط قطاع الذهب، يوفر فرص عمل، كما أن انفاذ قيمة تصنيع الذهب، ستحقق غاية دعم الاقتصاد الوطني بشكل كامل وحقيقي ومنظم.
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