مصدرو الذهب يطالبون بالتوريد للمواصفات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : طالبت اللجنة التسييرية لشعبة مصدري الذهب كافة المصدرين بتوريد الذهب للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس اعتبارا من غد الاحد موعد صدور المنشور المنظم لعمليات الصادر.

وأوضحت اللجنة أن عملية التوريد تسهم فى تدشين المرحله الأولى من صادر الذهب خلال الأيام المقبلة.

وقال الأمين العام للجنة التسييرية لشعبة مصدري الذهب عبد المولي حامد القدال ل السوداني إن البلاد في حاجة ماسة لدخول حصائل صادر الذهب ما يتطلب

جاهزية المصدرين خاصة وأن المنشور لبى كافة مطالبهم مشيرا إلى مساعي اللجنة مع لجنة الطوارئ الاقتصادية للسماح بعمل المكاتب العليا في عمارة الذهب

لانسياب العمل في المجال.

وكانت شعبة مصدري الذهب عقدت اجتماعا اليوم السبت مع مصدري الذهب للتنوير بالمنشَور الخاص بتحرير صادر الذهب وجاهزيتهم لتوريد الذهب للمواصفات المادة السابقة تنازل شركة الجنيد عن أجهزتها لصالح محفظة السلع المقالة القادمة مشاورات مع شركات كويتية وإماراتية للاستثمار في الذهب

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