تنازل شركة الجنيد عن أجهزتها لصالح محفظة السلع

الخليج 365 : شددت شركة الجنيد، على خروجها من سوق شراء وتصدير الذهب، واعلنت تنازلها عن كل معداتها ومعاملها وإمكانياتها، وتحويلها الى لجنة الطوارئ الاقتصادية لمدة عام.

وقال مساعد رئيس مجلس ادارة شركة الجنيد، وليد أحمد ل(السوداني) إن الشركة لديها أعداد مقدرة من اجهزة (الشيشنا) الخاصة بالذهب، على مستوى ولايات ومناطق الإنتاج المختلفة، موضحا أن الشركة (تبرعت) بها ، لاستخدامها من قبل لجنة محفظة تمويل السلع الاستراتيجية، فيما يخص صادر الذهب، وسيكون التنازل لفترة عام حتى تستطيع المحفظة تسيير عملها.

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