شركة (سودامين) تسلم المالية (8) كيلو ذهب

الخليج 365 : سلمت شركة (سودامين)- إحدى الشركات التي تشرف عليها وزارة الطاقة والتعدين- مصفاة السودان للذهب (8) كيلو ذهب خالص.

وكشف وكيل التعدين بوزارة الطاقة والتعدين د. محمد يحيى في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن شركة (سودامين) سلّمت مصفاة الخرطوم للذهب (8) كيلو ذهب تعادل قيمتها أكثر من (600) ألف دولار توطئةً لتسليمها لوزارة المالية.

وأكد الوكيل أن هذا الإنتاج جاء بعد فترة عمل قصيرة توقف بعدها مصنع الشركة عن العمل مطلع يناير الماضي، وأشار إلى أن الأعطال في طور الصيانة والتجديد ليعمل المصنع بكفاءة بعد أن وعد العاملون بمضاعفة الإنتاج حال تمت كافة أعمال الصيانة.

يذكر أن تسليم الذهب عيناً نهج جديد استنته وزارة الطاقة والتعدين مطلع شهر يونيو الحالي.

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