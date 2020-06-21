الخليج 365 : اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الأحد الموافق21يونيو 2020 م في السوق السوداء العملة سعر الصرف دولار امريكي 145 جنيه ريال سعودي 36.00 جنيه درهم اماراتي 37.00 جنيها سعر الدولار الرسمي 55.0000 جنيه اليورو 151 جنيه الجنيه الاسترليني 171 جنيه ريال قطري 36.90 جنيه الجنيه المصري 8.80 جنيه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني ليوم الأحد الموافق21يونيو 2020 م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.