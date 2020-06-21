افعال منكرة تستدعي الحسم الفوري والصارم

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

من الأشياء المحزنة ان نسمع هنا وهناك ان بعض الموظفين تعرضوا للاعتداء ، فبعد ما جرى للاطباء فى بقاع مختلفة من البلد ، وبعد ان اشتكى موظفو هيئة المياه من هجمات منظمة على مكاتبهم وبالذات فى أمدرمان (ام بدة والفتيحاب ) وقيام بعض المتفلتين بقفل خط الماء فى إتجاه ما (باغلاق البلوفة) والتدخل فى عمل الهيئة وتحديد المناطق التى يصلها الماء ، بل شكوى احد كبار المهندسين فى الهيئة من قيام البعض باتلاف بلوفة فى الخطوط الكبيرة وبشكل مستمر مما يترتب على ذلك خسائر مالية كبيرة تتعرض لها الهيئة وعجز الجهات الأمنية من ايقاف هذه الاعتداءات باعتبارها تحدث فى مواقع واوقات مختلفة، ومن الصعب مراقبة كل الخط وتوفير الحماية له ، مما يجعل المهمة تقع على عاتق الناس ككل .

ومنسوبو الكهرباء كغيرهم من الموظفين العموميين تعرضوا اكثر من مرة الى اعتداءات قام بها بعض المتفلتين وفى اكثر من منطقة ، وآخر هذه الاحداث المؤسفة ما تعرض له بعض العاملين بالكهرباء من اعتداء عليهم اثناء تأديتهم واجبهم فى خدمة الوطن والمواطن ، وقالت الكهرباء فى بيان لها انها ستدافع عن كافه منسوبيها بإتخاذ كافة الإجراءت والطرق المشروعة لإسترداد حقوق العاملين، وافادت انه تم توجيه الإدارة القانونية بالشركة لمتابعة كافة مراحل التقاضي لإسترداد حقوق العاملين بها.

وجاء التوجيه إثر تعرض أربعة من الفنيين التابعين لمكتب الفيحاء بشرق النيل للإعتداء رشقاً بالحجارة من مجموعة متهورة من الشباب بالمنطقة ..تسببوا في إصابات جسدية بالغة وضرر نفسي مما تطلب إسعافهم وفتح بلاغ في قسم حلة كوكو وتحرير اورنيك ٨.

واوضحت الشركة أن هذا الإعتداء له تاثيره السلبى على مختلف العامليين بالشركه خاصة وأنهم يقومون بعملهم بكل تجرد ونكران ذات فى هذا الظرف الصحى الذى تمر به بالبلاد…

وتؤكد الشركة بانها ستدافع عن عامليها فى كل المحافل والمحافظة على حقوقهم .

ان التصرف المشين الذى صدر عن هؤلاء الشباب المتفلتين يستدعى التصدى السريع والحاسم لهم ولكل من يأتى بمثل فعلهم القبيح ، ويلزم ايقاع العقاب الصارم على هؤلاء وكل من يعتدى على الموظفين فى كل القطاعات وايقاف هذا العبث .